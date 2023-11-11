جولة جديدة من الاستهدافات.. 3 مقاتلات حربية روسية تتناوب على قصف ريف إدلب

تناوبت 3 مقاتلات حربية روسية، على استهداف منطقة “بوتين-أردوغان” حيث شنت 5 غارات جوية تركزت على غربي عرب سعيد ووسط قرية معرزاف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري، اليوم، بأن الطيران الحربي الروسي نفذ غارتين جويتين استهدفت مواقع على محور البارة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتزامن ذلك، مع تحليق للطيران الاستطلاع الروسي في أجواء الفطيرة وسفوهن والرويحة ومعرزاف والمشيك والقرقور والسرمانية وأرمناز بريف إدلب.

كما تعرضت قرى قسطل والبرج وغانية ومحور الكبينة لقصف مدفعي لقوات النظام، دون تسجيل خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، إلى أن الطيران الحربي الروسي، نفذ 3 غارات جوية على مواقع في محيط بلدة احسم بجبل الزاوية، بالإضافة إلى تنفيذ غارة واحدة بالصواريخ الفراغية على بلدة سرجة جنوبي إدلب.