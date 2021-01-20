جولة جديدة من الخروقات الاعتيادية لوقف إطلاق النار تشهدها منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وفجر اليوم، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في البارة والفطيرة وبينين ومحيط كنصفرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، في إطار الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “خفض التصعيد”، والمنبثق عن اتفاق روسي – تركي جرى في آذار/مارس 2020.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن قوات النظام جددت قصفها البري على مواقع ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، بالقذائف الصاروخية والمدفعية أماكن في فليفل وبينين والبارة والفطيرة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، كما استهدفت مناطق في سهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.