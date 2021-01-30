جولة جديدة من القصف الاعتيادي تنفذها قوات النظام على جبل الزاوية وسهل الغاب

تتواصل الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، ولا أنباء عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث استهدفت كل من كنصفرة وسفوهن والفطيرة والرويحة وبينين وفليفل، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق في العنكاوي بسهل الغاب ضمن ريف حماة الشمالي الغربي، ولا معلومات عن إصابات.