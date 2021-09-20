جولة جديدة من القصف البري التركي على مناطق نفوذ “القوات الكردية وقوات مجلس منبج العسكري” في الريف الحلبي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق في قرى زوبان وسد الشهباء وتل مضيق ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها فجر اليوم، مناطق في قرية عرب حسن الخاضعة لنفوذ قوات مجلس منبج العسكري، شمال شرقي حلب، بأكثر من 15 قذيفة مدفعية، ولا أنباء عن إصابات.

المرصد السوري أشار أمس، إلى مقتل عنصر من قوات النظام السوري وجرح اثنان آخران، جراء قصف بالمدفعية الثقيلة نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرية صوغاناكة التابعة لناحية شيراوا في ريف مدينة عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب.