جولة جديدة من القصف البري المتبادل تشهدها محاور التماس جنوب مدينة إدلب

تتواصل الخروقات “لوقف إطلاق النار” المزعم تطبيقه ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام على محاور التماس جنوبي إدلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكانت فصائل “الفتح المبين”، قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة سراقب ومحيطها، رداً منها على قصف قرى وبلدات ريف إدلب، حيث قصفت قوات النظام بلدة آفس ومحيطها شرق مدينة إدلب، ومواقع الفصائل في جبل الزاوية بالريف الإدلبي