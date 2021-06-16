جولة جديدة من القصف البري المكثف تنفذها قوات النظام على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “خفض التصعيد”، استمرار عمليات التصعيد بوتيرة أقل نسبياً عن الأيام السابقة، حيث استهدفت صباح اليوم بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في البارة وفليفل وعين لاروز والفطيرة وبينين وسفوهن ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، والعنكاوي والزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، على صعيد متصل قصفت فصائل غرفة عمليات الفتح المبين، مواقع لقوات النظام في محور معرة حرمة جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن قوات النظام جددت قصفها بالمدفعية الثقيلة على ريف إدلب، حيث تعرضت أطراف بلدة كنصفرة والفطيرة بريف إدلب الجنوبي لقصف متقطع من تمركزات قوات النظام في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد آخر، حلقت عدة طائرات حربية روسية، مساء اليوم، في أجواء منطقة “خفض التصعيد”، دون تستهدف المنطقة.