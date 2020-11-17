جولة جديدة من القصف البري تبدأها قوات النظام على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وصباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على الريف الجنوبي لإدلب، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة وبينين وأطراف كفرعويد، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ورصد المرصد السوري أمس، استهداف فصائل “الفتح المبين” لتمركزات النظام في كفرنبل وحزارين جنوبي إدلب، تزامنا ً مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام صباح اليوم على بلدتي الزيارة وقسطون غربي حماة، ومناطق أُخرى في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.