جولة جديدة من القصف البري تبدأها قوات النظام على مناطق جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، وفجر اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في الريف الإدلبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخي أماكن في الفطيرة وسفوهن ومحيط دير سنبل وبينين والرويحة جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن مناطق متفرقة من الريف الجنوبي لإدلب، تشهد عمليات قصف صاروخي مكثفة تنفذها قوات النظام منذ صباح اليوم الأربعاء، حيث استهدفت بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في بلدات وقرى سفوهن وبينين والرامي ومشون وبلشون والبارة وابلين والفطيرة وكنصفرة وبليون جنوبي إدلب، ما أدى لأضرار مادية، ولم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.