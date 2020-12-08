المرصد السوري لحقوق الانسان


المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف صاروخي يستهدف مقرات موالي أردوغان في إدلب وقوات النظام تستمر بمحاولات التقدم

جولة جديدة من القصف البري تبدأها قوات النظام على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبيين والرويحة ضمن الريف الجنوبي لإدلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على جبهات التماس جنوبي إدلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن قوات النظام قصفت بقذائف المدفعية والصواريخ بلدة الزيارة ومواقع أخرى في سهل الغاب شمال غربي حماة، ومحور كبانة وقرية كفريدين في ريف اللاذقية غربي مدينة جسر الشغور، وبلدة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.
على صعيد متصل، تتواصل الاستهدافات والاشتباكات على محاور القتال ونقاط التماس في متطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدف عناصر الحزب الإسلامي التركستاني بصاروخ موجه، مدفع رشاش لقوات النظام في قرية كوكبة بجبل شحشبو، ما أدى إلى تدميره ووقوع إصابات في صفوف طاقمه.

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