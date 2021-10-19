جولة جديدة من القصف الجوي المكثف تنفذها المقاتلات الروسية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الرقة

جددت المقاتلات الروسية ضرباتها الجوية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن البادية السورية، حيث شنت غارات مكثفة صباح اليوم الثلاثاء، مستهدفة منطقة جبل البشري ومحيط منطقة الرصافة ضمن بادية الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، يأتي ذلك في استمرار ملاحقة الروس لعناصر التنظيم المتوارين في عمق البادية والذين ينشطون بشكل كبير جداً ويشنون عمليات متتابعة ضد قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

ونشر المرصد السوري أمس، أن الطائرات الحربية الروسية عاودت قصف البادية السورية بعد توقفها لنحو 24 ساعة، وتناوبت 6 طائرات، على قصف مواقع في بادية حماة الشرقية، وجبل البشري والرصافة في باديتي الرقة ودير الزور.

وارتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الروسية خلال الأمس إلى أكثر من 25 غارة، وأطلقت قنابل ضوئية بالقرب من شويحان وجعيدين شمالي الرصافة قرب خطوط التماس مع “قسد” جنوب بلدة المنصورة.

على صعيد متصل، استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة الرهجان بريف حماة الشرقي، لتمشيط المنطقة بعد النشاط الكبير لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هناك.