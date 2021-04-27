 جولة جديدة من القصف الجوي المكثف للمقاتلات الروسية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية

يتواصل القصف الجوي الروسي على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، حيث شنت طائرات حربية روسية نحو 15 غارة منذ الصباح على سلسلة جبل البشري بريف دير الزور، وبادية الرقة المتاخمة له، وطالت الضربات مغر وكهوف وفق الاستراتيجية الروسية لاستهداف أي مكان قد يلجأ التنظيم للاحتماء فيه، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى هجوم شنه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة “الطيارات” ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث قامت قوات النظام بإطلاق قنابل ضوئية بعد رصدها لتحركات في المنطقة، لتندلع اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد ذلك، ترافقت مع استهدافات متبادلة، ما أدى لسقوط خسائر بشرية، إذ قتل 3 من قوات النظام على الأقل وأصيب عدد آخر بجراح، ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن منطقة الاشتباكات قريبة جداً على منطقة المزارع التابعة للميليشيات الموالية لإيران، إلا أن الأخيرة لم تقم بمؤازرة قوات النظام إطلاقا.