جولة جديدة من القصف الصاروخي المتبادل بين قوات النظام والفصائل بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في كفرنبل وحزارين جنوبي إدلب، في حين قصفت قوات النظام أماكن في فليفل وكنصفرة وسفوهن والبارة والفطيرة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والدقماق والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، هدوءاً حذراً منذ ساعات في منطقة “بوتين أردوغان”، تتخلل هذا الهدوء عدة قذائف تطلقها قوات النظام على ريف إدلب، واستهدافات متبادلة مع الفصائل على محاور ريفي إدلب وحماة، بينما استهدفت الفصائل بقذائف الهاون، تجمعات قوات النظام على محور بيت حسنو في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.