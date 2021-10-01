جولة جديدة من القصف الصاروخي المكثف تنفذه قوات النظام على منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “بوتين-أردوغان”، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام منذ ساعات الصباح الأولى على مناطق متفرقة من الريف الإدلبي، حيث استهدفت براجمات الصواريخ مناطق في مرعيان والفطيرة ومحيط البارة وكنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحيط مدينة أريحا بالريف ذاته، وجسر الشغور وأطرافها بريف إدلب الغربي، ومحيط قرية قلب لوزة ومحيط باتنتة غرب معرة مصرين، إذ جرى استهداف منطقة مخيمات للنازحين والمهجرين غرب معرة مصرين، ما أدى لسقوط جرحى، ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها النظام باستهداف تلك المنطقة -أي منطقة المخيمات- براجمات الصواريخ، على صعيد متصل، قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام في محاور ضمن ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكانت مصادر خاصة للمرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت أمس، بأن قيادة القوات التركية طلبت من جميع قواتها المنتشرة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي التأهب ورفع الجاهزية القتالية لكافة العناصر والقيادات العسكرية، كما قامت القوات التركية ولأول مرة منذ دخولها إلى محافظة إدلب وريف حلب الغربي بنشر مجموعات أسلحة مضادة للدروع ضمن نقاطها على طول خطوط الاشتباك مع قوات النظام والميليشيات التابعة لها في ريفي إدلب وحلب الغربي، مع تثبيت مدافع الهاون وتوجيه نيرانها على المحاور المقابلة وخطوط الإمداد.