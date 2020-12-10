جولة جديدة من القصف الصاروخي تبدأها قوات النظام مستهدفة بلدات وقرى جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، جولة جديدة من القصف البري تشهدها محاور ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث عمدت قوات النظام إلى استهداف الفطيرة وسفوهن والحلوبي وفليفل وبينين جنوبي إدلب بالقذائف الصاروخية، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس وصباح اليوم، وسط تحليق مستمر لطائرات استطلاع في أجواء إدلب.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر من قوات النظام برصاص الفصائل على محاور مدينة الغربية شرقي إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت فصائل الفتح المبين، تجمعات قوات النظام في محيط مدينة معرة النعمان جنوب شرقي إدلب، فيما قصفت قوات النظام محاور جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.