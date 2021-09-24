جولة جديدة من القصف الصاروخي تنفذها القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق انتشار القوات الكردية بالريف الحلبي، حيث طال القصف أماكن في قرية “قنيترة” التابعة لناحية شيراوا شمال غربي حلب، ما أدى لحدوث أضرار مادية في ممتلكات مدنيين، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، سقوط نحو 20 قذيفة صاروخية ومدفعية أطلقتها القوات التركية على مناطق في جبل نايف وتل مضيق وسد الشهباء الخاضعة لنفوذ القوات الكردية، ضمن القطاع الشمالي من الريف الحلبي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد آخر، قصفت القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “درع الفرات”، بأكثر من 25 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في قرى الكاوكلي ومزارع الفوارس وكورهيوك الواقعة بريف الباب، شرقي حلب، والتي تخضع لسيطرة قوات مجلس الباب العسكري.