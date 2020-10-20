جولة جديدة من القصف الصاروخي تنفذها قوات النظام على بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في سفوهن وفليفل والفطيرة وكنصفرة وبينين، الواقعة في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام على محاور التماس جنوبي إدلب.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات النظام المتمركزة في سهل الغاب، قصفت مناطق في بلدة الزيارة وقرى تل واسط ومحيطها في ريف حماة الشمالي الغربي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”.