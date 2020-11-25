جولة جديدة من القصف الصاروخي تنفذها قوات النظام على بلدات وقرى جنوبي إدلب

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف الثلاثاء – الأربعاء على الريف الإدلبي، مستهدفة بقذائف المدفعية مناطق في بلدات وقرى سفوهن والفطيرة وكفرعويد وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن إصابات، وسط تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري وثق أمس الأول، استشهاد مدني جراء قصف صاروخي، نفذته قوات النظام على بلدة البارة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وأشار المرصد السوري إلى مواصلة قوات النظام قصفها الصاروخي على الريف الإدلبي، حيث استهدفت بأكثر من 110 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في البارة وديرسنبل وكنصفرة وفليفل والفطيرة بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، وسقطت أكثر من 60 قذيفة منها على بلدة الفطيرة.