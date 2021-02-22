جولة جديدة من القصف الصاروخي تنفذها قوات النظام على سهل الغاب وجبل الزاوية

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين وصباح اليوم، مناطق في الفطيرة وسفوهن والبارة وكنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي ومحيط قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسط تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع في أجواء ما يعرف بمنطقة “بوتين-أردوغان”.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل السبت – الأحد، على أماكن في كنصفرة وسفوهن وفليفل والفطيرة وأطراف البارة وبينين والرويحة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما تشهد أجواء إدلب تحليقاً مكثفاً لطائرات استطلاع روسية في ريف إدلب الجنوبي، وأخرى تابعة للتحالف في أجواء ريف إدلب الشمالي.