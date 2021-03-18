جولة جديدة من القصف الصاروخي تنفذها قوات النظام على مواقع في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس وفجر اليوم، تجدد القصف البري ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية والمدفعية أماكن في البارة وكنصفرة وأطراف سفوهن والفطيرة وبينين وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد قبل يومين، اشتباكات بين الفصائل من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، على محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، في هجوم للأخير على مواقع الأول، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، حيث تمكنت الفصائل من صد الهجوم وسط معلومات عن خسائر بشرية بين الجانبين، على صعيد متصل تعرضت أماكن في البارة وسفوهن والفطيرة وكنصفرة وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي، لقصف صاروخي من قبل قوات النظام، ولا معلومات عن خسائر بشرية.