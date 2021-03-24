جولة جديدة من القصف الصاروخي تنفذها قوات النظام على جبل الزاوية وسهل الغاب

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على منطقة “بوتين-أرودغان”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف الثلاثاء-الأربعاء، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على سفوهن والبارة وكنصفرة وفليفل وبينين والرويحة بريف إدلب الجنوبي، ومحيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، في حين شهدت محاور التماس بسهل الغاب، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين قوات النظام والفصائل، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى مقتل عنصر في قوات “الدفاع الوطني” الموالي للنظام، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء استهدافه مع مجموعة عناصر، بصاروخ حراري، على محور قرية بسرطون بريف حلب، وفي ريف اللاذقية قُتل عنصر في قوات النظام متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار لغم أرضي قرب محاور القتال.

على صعيد متصل، استهدفت قوات النظام المتمركزة في سهل الغاب، بصاروخ كورنيت الطريق الواصل بين قريتي حميمات والحميدية غرب حماة، دون وقوع أضرار بشرية.