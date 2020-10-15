جولة جديدة من القصف الصاروخي تنفذها قوات النظام على جبلي الأكراد والزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر وصباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً متجدداً تنفذه قوات النظام على مناطق في تل الكبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ومناطق أخرى في بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بدورها الفصائل تنفذ قصفاً متقطعاً على مواقع قوات النظام جنوبي إدلب، ولم ترد معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس، إصابة عدد من المواطنين بقصف مدفعي نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف بلدة آفس شرق مدينة إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، قصفاً برياً استهدف قرى “جبل الزاوية” ومواقع أخرى في ريف إدلب الجنوبي، ومحاور سهل الغاب.