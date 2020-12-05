جولة جديدة من القصف الصاروخي والاستهدافات تشهدها محاور في أرياف حلب وحماة وإدلب ضمن منطقة “خفض التصعيد”

قصفت قوات النظام صباح اليوم السبت، مناطق في كنصفرة والبارة والفطيرة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما كانت قد قصفت بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، أماكن في سفوهن وكنصفرة وفليفل والبارة والفطيرة وبينين بالريف ذاته، على صعيد متصل شهد محور الشيخ سلمان بريف حلب الغربي، قصف متبادل بين الفصائل وقوات النظام، في حين استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة، مناطق في محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن إصابات.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، تجدد القصف البري الذي تنفذه قوات النظام والمسلحين الموالين لها على منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة بلدة كنصفرة وقريتي الفطيرة سفوهن بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي وقليدين في سهل الغاب شمال غربي محافظة حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.