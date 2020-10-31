جولة جديدة من القصف المتبادل بين قوات النظام والفصائل تشهدها محاور التماس جنوبي إدلب

جددت قوات النظام السوري قصفها الصاروخي صباح اليوم السبت على ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وسفوهن ضمن جبل الزاوية، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام على محاور التماس جنوبي إدلب، فيما تواصل طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء محافظة إدلب.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفاً مكثفاً بالأسلحة الثقيلة نفذته قوات النظام على الأحياء السكنية في مدينة أريحا وقرية نحليا ومعربليت بريف إدلب، وتقاد وكفرعمة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى سقوط جرحى مدنيين في مدينة أريحا.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ محلية الصنع مواقع وتجمعات قوات النظام في قريتي الملاجة وحزارين بريف إدلب الجنوبي.