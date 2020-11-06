“جيش العزة” يستهدف نقطة لقوات النظام جنوبي إدلب والأخيرة تجدد قصفها على بلدات وقرى المنطقة

استهدف فصيل “جيش العزة” بقذائف المدفعية، نقطة لقوات النظام في محور حرش كفروما بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لأضرار مادية وسط معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل قصفت قوات النظام بعد عصر اليوم الجمعة، مناطق في معربليت ومجدليا جنوبي مدينة إدلب، دون معلومات عن إصابات، وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً متجدداً نفذته قوات النظام، مستهدفة مناطق في كفرعويد والفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

كما كان المرصد السوري رصد أمس، استهداف قوات النظام بصاروخ موجه لمجموعة عناصر من فصيل “جيش العزة”، على أحد النقاط العسكرية جنوبي بلدة البارة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وذلك بصاروخ موجه، ما أدى لسقوط خسائر بشرية، حيث قضى عنصرين وأصيب 6 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة.