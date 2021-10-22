حاجز عسكري لقوات النظام يمنع رتلًا أمريكيًا من العبور نحو “M4” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: منع حاجز تابع لقوات النظام رتلًا للقوات الأمريكية، من عبور طريق “m4″، عند مدخل مدينة القامشلي من الجهة الجنوبية في محافظة الحسكة شمال شرق سورية.

وفي 19 أكتوبر، تجمهر مواطنون موالون لقوات النظام من أهالي قرية حامو في ريف القامشلي الشرقي الخاضعة لنفوذ قوات النظام السوري، ومنعوا مدرعات أمريكية من المرور من قريتهم باتجاه الطريق الدولي “M4″، في حين عاد الرتل أدراجه وتوجه نحو بلدة خزنة جنوب شرق القامشلي على الطريق الدولي.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، في 7 أكتوبر، بحدوث توتر بين موالين للنظام السوري ودوريات تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في بلدة تل براك، الأمر الذي أدى لحدوث تدافع وإطلاق نار من قِبل “الأسايش” وسقوط نحو 9 جرحى من المدنيين، بعضهم أُصيب بجراح خطيرة، جرى نقلهم إلى مشافي مدينة القامشلي، وسط توتر يسود بلدة تل براك.

وجاء ذلك، على خلفية عمليات سرقة محولات طاقة كهربائية من ريف تل براك في ريف الحسكة.