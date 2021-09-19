حاجز لـ”الجبهة الشامية” الموالية لتركيا يعتقل فتاة دون سن الـ 18 من أبناء عشيرة “المشهور” في ريف مدينة تل أبيض/كري سبي

حاجز لـ”الجبهة الشامية” الموالية لتركيا يعتقل فتاة دون سن الـ 18 من أبناء عشيرة “المشهور” في ريف مدينة تل أبيض/كري سبي

محافظة الرقة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة “نبع السلام” بأن مسلحين من “الجبهة الشامية” الموالية لتركيا اعتقلوا فتاة دون سن الـ18 أثناء مرورها على حاجز أم الخراطيم الواقع على أطراف بلدة العلي باجلية في ريف مدينة تل أبيض/كري سبي شمالي الرقة، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الفتاة من عشيرة “المشهور” وتنحدر من بلدة العلي باجلية، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال حتى اللحظة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار في الـ 14 من سبتمبر/أيلول الحالي إلى اعتقال عضو بمجلس مدينة رأس العين (سري كانيه) المحلي من قِبل الشرطة المدنية الموالية لتركيا، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال، ويشغل العضو منصب مسؤول مديرية النفوس والمواصلات ضمن المجلس المحلي لمدينة رأس العين.