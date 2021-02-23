حاجز مشترك للقوات التركية والفصائل الموالية لها يعتقل ثلاثة مواطنين من أبناء ناحية معبطلي في ريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، عناصر حاجز مشترك بين القوات التركية والفصائل الموالية لها عند مفرق قرية كوكانه التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمالي غرب حلب، اعتقلوا ثلاثة مواطنين من أبناء ناحية معبطلي، لأسباب غير مجهولة حتى اللحظة.

المرصد السوري أشار يوم أمس إلى أن الفصائل المدعومة من أنقرة تواصل سطوتها الأمنية على أهالي عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “الشرطة العسكرية” اعتقلت خلال الأيام السابقة مواطنين اثنين، أحدهما جرى اعتقاله من قرية “قره تبه” التابعة لناحية شران، والآخر جرى اعتقاله من قرية قطمة التابعة لناحية شران أيضا، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عملية الاعتقال جاءت على خلفية اتهام المواطنين بالتعامل مع “الإدراة الذاتية” خلال سيطرتها على منطقة عفرين.