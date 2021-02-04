حاجز يتبع لشرطة إعزاز يهين طلاب وطالبات جامعة ويعتدي عليهم بعد شتمهم وسط توتر يسود المنطقة واستنفار من فصائل عسكرية

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر حاجز القلعة التابع لشرطة إعزاز في ريف حلب الشمالي، اعتدوا على حافلة تقل طلاب وطالبات جامعة من مدينة مارع، حيث قاموا بشتمهم وضرب طالبين لأسباب غير معلومة حتى اللحظة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المنطقة تشهد توتر واستنفار من قِبل الفصائل العسكرية من أبناء مارع على خلفية الحادثة، وسط معلومات غير مؤكدة عن قيام قيادة شرطة إعزاز باعتقال عناصر الحاجز الذين قاموا بإهانة الطلاب والطالبات والإعتداء عليهم.