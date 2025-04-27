حالة اختطاف واتهام بغياب الإجراءات الأمنية.. مواطنون يحتجون في مدينة السويداء

محافظة السويداء: تجمع عدد من المواطنين في ساحة تشرين في مدينة السويداء، اليوم، احتجاجا على حالة الفوضى وانقطاع الاتصال مع شابين من أبناء المحافظة في ظروف غامضة أثناء عودتهما من ريف دمشق.

وبحسب المعلومات، فإن الشابين كانا يستقلان سيارة من نوع “كيا سيراتو” بيضاء اللون، فُقدا قرب مفرق المسمية على طريق دمشق–السويداء، وهي منطقة معروفة بتزايد حالات الخطف والانفلات الأمني فيها.

وأكد مقربون من الشابين أن آخر تواصل جرى معهما كان بعد تجاوز حاجز المسمية، وأثارت الحادثة حالة من الغضب والقلق في صفوف الأهالي، لا سيما مع تكرار مثل هذه الحوادث على الطريق ذاته، وسط غياب أي إجراءات أمنية فعالة من الجهات المعنية.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى إن منطقة المطلة على طريق دمشق – السويداء شهدت، سلسلة من الحوادث الأمنية التي أدت إلى توتر شديد في المنطقة. فقد أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار على شابين كانا في طريقهما من السويداء إلى دمشق، مما أسفر عن مقتلهما على الفور، بينما أصيب ثالث من أصدقائهما بجروح خطيرة.