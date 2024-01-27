حالة استياء لدى المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا بعد تخفيض نسبة الرواتب وتوقف عمليات تبديل المجموعات

حالة استياء لدى المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا بعد تخفيض نسبة الرواتب وتوقف عمليات تبديل المجموعات

أفادت مصادر المرصد السوري، بوجود حالة استياء كبير ضمن ضفوف المرتزقة السوريين المتواجدين في معسكرات طرابلس في ليبيا، على خلفية توقف عمليات تبديل المجموعات منذ مدة طويلة.

وأكدت المصادر، بإن المرتزقة أو المتعاقدين رفضوا الخروج إلى ليبيا ضمن إطار عمليات تبديل، على خلفية انخفاض نسبة الرواتب من 150-200 دولار أمريكي، بعد أن توقفت المعارك في ليبيا، بينما في السابق كان كل مرتزق سوري يتقاضى راتب بنسبة يصل إلى 2500 دولار أمريكي.

أدى الأمر إلى توقف عمليات تبدل المجموعات بشكل كامل، وسط حالة امتعاض من قبل المرتزقة المتواجدين في ليبيا لبقائهم مدة طويلة تجاوزت أكثر من سنة، والتي من المفترض أن يتم عمليات تبديل كل 3 أشهر.

ويشار إلى أن هناك عدد من المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا لم يتم تبديلهم منذ توجههم إلى ليبيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 20 أيلول من العام الفائت، بهروب نحو 3000 من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا من القواعد العسكرية في ليبيا، حيث هرب قسم منهم إلى مناطق ليبية مختلفة بقصد العمل، بينما غادر قسم آخر الأراضي الليبية باتجاه دول الإتحاد الأوروبي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد المرتزقة السوريين تجاوز الـ 7 آلاف قبل أشهر، فر منهم نحو 3000 وتحولوا إلى لاجئين في شمال إفريقيا وأوروبا.

ومع انخفاض أعداد المرتزقة السوريين في المعسكرات الليبية رفعت تركيا الرواتب الشهرية من 200 إلى 375 دولار أمريكي، وسط امتعاض عناصر الفصائل الموالية لتركيا من قلة الرواتب الشهرية التي تكاد لا تكفي مصاريف الطعام والشراب.

وذكرت مصادر المرصد السوري أن المخابرات التركية تتحضر لنقل دفعات من المرتزقة إلى ليبيا وإعادة آخرين مقابلهم.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، يجدد مطالبته بإخراج المرتزقة السوريين الذين يتواجدون مع قوات فاغنر في شرق ليبيا والذين يعملون لصالح القوات التركية في غرب ليبيا.