حتى داخل أراضيهم.. إنتهاكات الجندرما التركية مستمرة بحق السوريين

تشهد الحدود السورية – التركية انتهاكات متكررة من قبل قوات حرس الحدود “الجندرما” التركية بحق السوريين، سواءً هؤلاء الذين يريدون العبور عبر طرق التهريب من معابر تسيطر عليها الفصائل المولية لتركيا، أو آخرين يعيشون بالقرب من الجدار الفاصل.

وفي تقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال العام الفائت 2023، وثق مقتل 34 مدني بينهم سيدة و3 أطفال استشهدوا برصاص قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعند الحدود مع تركيا، كما أصيب 52 بينهم 3 أطفال و5 سيدات برصاص “الجندرما” أيضاً.

ومع بداية العام 2024 رصد المرصد السوري العديد من حالات التعذيب والضرب ولعل أبرزها تعذيب طفل و رميه في حفر مياه باردة تحت المطر ليلة كاملة.

وفيما يلي تفاصيل انتهاكات الجندرما التركية متذ بداية العام

– 5 كانون الثاني، استشهد مواطن من مدينة جسر الشغور بريف إدلب، برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما”، أثناء محاولته عبور الحدود السورية – التركية بالقرب من بلدة خربة الجوز بريف إدلب، بحثا عن ملاذ آمن

– 7 كانون الثاني، أصيبت طفلة نازحة تنحدر من بلدة قسطون برصاص حرس الحدود التركي ” الجندرما ” أمام منزلها في بلدة أطمة بريف إدلب، مما أدى إلى إصابتها بعدة كسور في ساقها وتفتت بالأطراف.

– 13 كانون الثاني، تعرض شاب من نازحي ريف حماة الشمالي، لتعذيب على يد عناصر حرس الحدود التركية “الجندرما”، خلال اجتيازه الحدود السورية – التركية في ريف إدلب عبر طرق التهريب، برفقة مجموعة تضم أكثر من 16 شخصاً، من الباحثين عن ملاذ آمن.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن الشاب جرى إسعافه إلى أحد المشافي في مدينة إدلب لخطورة وضعه، بينما نقل أفراد المجموعة إلى مراكز احتجاز خاصة للاجئين السوريين، دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.

– 21 كانون الثاني، فارق طفل يبلغ من العمر 16 عاما حياته اليوم، نتيجة تعرضه للتعذيب على يد عناصر حرس الحدود التركية “الجندرما”، خلال محاولته اجتياز الحدود السورية التركية برفقة مجموعة من الأشخاص في ريف إدلب بحثا عن ملاذ آمن خارج البلاد.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن الجندرما التركية أقدمت على تعذيب الطفل، ومن ثم أقدموا على رميه في حفر مياه باردة تحت المطر ليلة كاملة، فيما قام أفراد المجموعة التي كانت برفقته بنقله إلى المستشفى الخاص في إدلب فاقداً الوعي، وبعد مضي 3 أيام فارق الحياة.

– 10 شباط، اعتدى عنصر من “الجندرما” التركية بالضرب المبرح على طفل 12 سنة من مهجري كفر زيتا بريف حماة، بعد أن استدرجه العنصر التركي لاجتياز الجدار المعدني الفاصل بين سوريا وتركيا قرب مخيمات الكرامة بريف إدلب.

ويجازف أبناء سورية بحياتهم بحثاً عن ملاذ آمن بدول الجوار هاربين من الواقع المعيشي الصعب رغم المخاطر، ومن اللافت بإن الجندرما التركية تتعمد على أستهداف السوريين وتعذيبهم ضمن أراضيها على طول الجدرا العازل.