حرائق في قرى شرق حلب بسبب استهدافات الفصائل الموالية لتركيا

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:

نشبت حرائق في الأراضي الزراعية في قرى الأولاشي والبوغاز والبويهج شرق مدينة الباب الواقعة ضمن نفوذ قوات مجلس الباب العسكري التابعة لقوات سوريا الديمقراطية نتيجة استهدافات الفصائل الموالية لتركيا، ما أدى إلى اندلاع الحرائق في المحاصيل الزراعية.

وتقع تلك القرى على بعد 3 كم عن نقاط الفصائل الموالية لتركيا، في حين تدخلت قوات مجلس الباب العسكري بمساندة الأهالي لإطفاء الحرائق في المنطقة.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا و”مجلس الباب العسكري” العامل ضمن “قسد”، على محور حزوان بريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، تزامنا مع استهدافات متبادلة دون معلومات عن خسائر بشرية.