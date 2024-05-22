حرائق في 12 قرية.. القوات التركية تقصف بشكل مكثف ريف الرقة

محافظة الرقة: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بشكل مكثقف وعشوائي قرى ضمن مناطق قوات سوريا الديمقراطية، حيث تركز القصف المدفعي على قرى (زنار عرب، زنار الأكراد، بئر خات، زنوبيا، صوان، كورحسن، صالوك، مستريحة، كفيفة، حمير، كوقلنك، لقلقو) بريف تل أبيض الغربي شمال محافظة الرقة، ما أدى إلى اندلاع النيران بمساحات واسعة في الأراضي الزراعية.

تتعمد تركيا وفصائلها ضمن مناطق “درع الفرات” و”نبع السلام” في الآونة الأخيرة، محاربة السكان بلقمة عيشهم عبر حرق المحاصيل الزراعية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بعد استهدافها للبنى التحتية في المنطقة في وقت سابق، لحرمان الأهالي وخلق أزمات جديدة.

واندلعت يوم أمس حرائق في حقول زراعية، نتيجة الاشتباكات عند خطوط التماس بين مجلس منبج العسكري والقوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة ” درع الفرات”.

واشتعلت محاصيل بأراض زراعية في قرية الدندنية بريف منبج شرق محافظة حلب، إثر استهداف القوات التركية بالمدفعية مواقع بالقرية، فيما اتجهت سيارات الإسعاف وفرق إطفاء الحرائق إلى مكان الحريق.