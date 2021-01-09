حرائق كبيرة باستهداف طائرة مسيرة “حراقات نفط” بدائية ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمالي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اندلعت حرائق كبيرة في حراقات بدائية لتكرير النفط، قرب قرية ترحين ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، يرجح بأنها ضربة من طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء المنطقة.

وكانت طائرة مسّيرة مجهولة استهدفت بالقنابل، في 2 يناير/كانون الثاني، محيط معبر أم جلود الذي يفصل بين مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري، بالقرب من مدينة منبج شرق مدينة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري، في 28 ديسمبر/كانون الأول الفائت، انفجاراً قرب معبر الحمران التجاري بالقرب من مدينة جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال شرق محافظة حلب، نتيجة طائرة مسيرة “محلية الصنع” استهدفت شاحنة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وكانت انفجارات ضربت منطقة ترحين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف مدينة الباب شمالي حلب، في 20 ديسمبر/كانون الأول الفائت، نتيجة طائرة مسّيرة استهدفت بعدة قنابل منطقة الحراقات البدائية لتكرير النفط في القرية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ونشوب حرائق.

ووثّق المرصد السوري استشهاد 7 مدنيين، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، جراء سقوط صواريخ أطلقتها القوات الروسية المتمركزة في حميميم، على سوق وحراقات بدائية للمحروقات في قرية الكوسا قرب مدينة جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال شرقي حلب.