حرائق مجهولة في أرياف حمص.. واحتراق ألفي دونم من أشجار النخيل في تدمر

لا تزال أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق عدة في ريف حمص، حيث اندلعت حرائق في بساتين النخيل في تدمر شرق محافظة حمص، وأدت إلى احتراق نحو ألف دونم من بساتين غوطة تدمر من الجهة الجنوبية الشرقية، ووصلت النيران إلى معبد “بل” سيد الآلهة التدمرية، وتعد مدينة تدمر من أهم المواقع الأثرية في سورية.

على صعيد متصل، اندلع حريق في منطقة القصير في ريف حمص الغربي.

كما نشب حريق في مدينة الرستن شمال حمص، تمكنت الأهالي وفرق الإطفاء من تبريده.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن الحرائق مجهولة السبب ولا يزال مفتعليها مجهولين، بينما يتهم الأهالي قوات النظام بالوقوف خلفها، في حين تساهم فرق الإطفاء التابعة للنظام في تبريد تلك الحرائق.