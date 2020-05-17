المرصد السوري لحقوق الانسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان


Turkish soldiers watch over the Syrian town of Kobani as they take position near Mursitpinar border crossing on the Turkish-Syrian border in the Turkish town of Suruc in southeastern Sanliurfa province October 4, 2014. REUTERS/Murad Sezer (TURKEY - Tags: MILITARY POLITICS SOCIETY IMMIGRATION CIVIL UNREST CONFLICT) - RTR48W6V

“حرس الحدود التركي” يقتل مزارع كردي أثناء عمله في أرضه أقصى شمال شرق سوريا

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” في قرية “ديرنا آغي”، التابعة لناحية “جل آغا/الجوادية”، شرق مدينة القامشلي في أقصى شمال شرق سوريا عند الحدود السورية – التركية، حيث جرى إطلاق النار عليه أثناء عمله ضمن أرضه في الزراعة.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات الجندرما منذ انطلاق الثورة السورية إلى 448 مدني، من بينهم 78 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.

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