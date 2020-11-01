حركة أحرار الشام الإسلامية تشهد انقلاباً داخلياً وتفويضاً لقيادي تدعمه هيئة تحرير الشام

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: تشهد حركة أحرار الشام الإسلامية توتراً أمنياً بين الجناح العسكري المنشق من جهة، والقيادة الشرعية لـ”الحركة” المتمثلة بـ”جابر علي باشا” ومعظم الألوية والكتائب العاملة ضمن حركة أحرار الشام.

وفي سياق ذلك، أعلن الجناح العسكري “الانقلابي” تفويض القيادي “حسن صوفان” قائداً عاماً للحركة، فيما لاقى هذا الإعلان رفضاً من قبل القيادة الشرعية للحركة، وأعلنت رفضها للقرار.

وبرر “صوفان” محاولة الانقلاب، بماوصفه عن حالة الشلل والفشل التي عاشتها حركة أحرار الشام خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد إعلانه موافقته على التفويض من الجناح العسكري.

وطالب “صوفان” عناصر حركة أحرار الشام وكوادرها لنبذ الخلافات والسير سوياً.

يذكر أن الجناح العسكري يضم قرابة 200 عنصر غالبيتهم يعملون في ريف اللاذقية، وموالين لـ”حسن صوفان” المقرب من هيئة تحرير الشام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، توتراً أمنياً في صفوف حركة أحرار الشام، وذلك بعد خلافات داخل الحركة بين القائد الحالي للحركة “جابر علي باشا” من جهة، والقائد السابق “حسن صوفان” المدعوم من قبل هيئة تحرير الشام من جهة أخرى، تزامناً مع تعزيزات عسكرية لهيئة تحرير الشام في كل من مدينة أريحا وبلدة الفوعة، بحجة فض النزاع بين الطرفين.