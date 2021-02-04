حركة طبيعية في الحسكة والقامشلي ولاصحة لما تروج له وسائل إعلام النظام حول منع “الأسايش” إدخال الطحين إلى الأفران

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، حركة طبيعية ضمن الأحياء والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، بعد التوتر الذي شهدته المنطقة في الآونة الأخيرة، حيثُ تسمح قوى الأمن الداخلي “الأسايش” للمدنيين بالتنقل بين الأحياء الخاضعة لسيطرتها والأحياء الخاضعة لسيطرة النظام في الحسكة والقامشلي، ولا صحة لما تروج له وسائل إعلام النظام حول منع “الأسايش” إدخال الطحين إلى أحياء النظام، يأتي ذلك بعد انتهاء الخلاف والتوتر بين الطرفين بوساطة روسية أمس الأول، إذ نشر المرصد السوري حينها، بأن عمليات فتح الطرقات التي أُغلقت قبل 23 يوماً بعد حصار الأسايش لمناطق النظام، حيث أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، عمدت ظهر اليوم الثلاثاء إلى إعادة فتح الطرقات المؤدية إلى “حي الطي” أبرز الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام السوري في مدينة القامشلي، وذلك بعد إغلاق الطرقات وإطباق الحصار عليه منذ 23 يوماً، حيث جرى السماح للمدنيين بالتنقل عبر السيارات وعادت الحركة المرورية للمنطقة، تزامناً مع البدء بفتح طرقات كانت قد أغلقتها الأسايش في مدينة الحسكة ضمن منطقة “المربع الأمني”، يأتي ذلك في الوقت الذي من المرتقب أن تشهد المنطقة اتفاقاً برعاية روسية تفضي إلى إنهاء الحصار الذي تطبقه الأسايش على النظام السوري في الحسكة والقامشلي، ولم ترد معلومات عن طبيعة الاتفاق إذا ما تم، ويرجح أن يكون مقابل فك حصار النظام السوري لمناطق الشهباء بريف حلب الشمالي والشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، والتي تخضع لسيطرة القوات الكردية.