“حرية التعبير حق إنساني”.. العشرات يشاركون بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: شارك العشرات من أبناء السويداء اليوم في مظاهرة جديدة ضمن سلسلة المظاهرات اليومية التي تخرج في ساحة الكرامة وسط المدبنة للتأكيد على استمرارية الانتفاضة الشعبية بوجه النظام وحكومته، حيث طالب المتظاهرون باستقلالية القضاء والإفراج عن المعتقلين والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار الأممي 2254، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “طالت غيبتهم واشتقنا لهم الحرية للمعتقلين” و”حرية التعبير حق إنساني”و”ثمن الحرية والكرامة فادح ولكن ثمن الذل أفدح”، وتشهد المدينة مظاهرات مستمرة منذ نحو 7 أشهر.

وأقدم أمس، العشرات من أبناء جبل العرب في مدينة السويداء، على إزالة لافتات وصورة تحمل رأس النظام “بشار الأسد”، على عدة مراكز، وذلك في مؤسسة المياه والصرف الصحي وفرع السويداء، ومدخل الحديقة العامة، احتجاجا على واقع المياه في المنطقة، تزامنا مع إلقاء بيان باسم الحراك الشعبي السلمي.