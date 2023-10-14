حريق في حفرة نفطية بهجوم لـ”التنظيم” على بئر نفطي في ريف دير الزور

حريق في حفرة نفطية بهجوم لـ”التنظيم” على بئر نفطي في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالأسلحة الرشاشة، بئر “الحمادة النفطي” الواقع ضمن نفوذ “قسد” في ريف ديرالزور الشمالي بمنطقة العزبة، مما أدى إلى اشتعال النيران في الحفرة النفطية للبئر، وإلحاق أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبحسب المعلومات، فإن رتل عسكري تابع “لقسد” توجه إلى موقع الحريق لمعاينة الأضرار، بالتزامن مع تحليق لطائرات “الدرون” في أجواء المنطقة.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 131 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 87 قتيلا، هم: 20 مدنيين و62 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-100 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 18 من المدنيين، ومجهول الهوية، و36 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 12 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و4 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”.