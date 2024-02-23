“حزب الله” اللبناني يعيد تأهيل شبكة أنفاق استخدمها “التنظيم” في أحياء مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: يعمل “حزب الله” اللبناني على إعادة تأهيل شبكة أنفاق قديمة استخدمها “التنظيم” إبان سيطرته، في أحياء مدينة ديرالزور.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الأنفاق تمتد من حي العمال باتجاه جبل العمال وحي هرابش بالمدينة، وتتصل مع 4 هنكارات لمنشآت صناعية خاصة تعود لمدنيين في حي الصناعة في مدينة ديرالزور صادرتها من أصحابها.

وتستخدم الهنكارات ومنازل قريبة منها كمستودعات للسلاح، مجهزة بتقنيات حماية وكاميرات مراقبة.

وعملت الميليشيات الإيراني على حفر أنفاق في مستودعات عياش ومعسكر قاسم سليماني ضمن مستودعات في ريف ديرالزور الغربي، بعد استهدافها من قبل طيران “التحالف” في شباط الجاري.

ووثق المرصد السوري 34 قتيلا، وهم 10 من الجنسية السورية، و6 من الجنسية العراقية، و6 من “حزب الله” اللبناني، و12 من جنسيات غير سورية، نتيجة غارات جوية أمريكية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين.

واستهدفت خلال تلك الجولات 28 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية، ففي مدينة الميادين قصفت مواقع في كل من حي التمو وقاعدة عين علي وقاعدة الإمام علي ومنطقة قلعة الرحبة وحي الشبلي والحيدرية وصوامع الحبوب، وفيلا أبو العباس قائد مليشيا العباس عند دوار البلعوم على أطراف مدينة الميادين.

وفي البوكمال قرب الحدود السورية -العراقية استهدفت عدة مواقع في الهجانة والهري ومعبر السكك غير الشرعي مع العراق.

وفي مدينة دير الزور استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية بالقرب من كلية التربية سابقا، ومحيط المطبخ الإيراني، وقرب الرادارات وطب هرابش وحويجة صكر ومستودعات عياش.