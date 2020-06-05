حزب الله والإيرانيون يواصلون إثارة النعرات “الطائفية” برفع صور لقاداتهم في مدينة سراقب السورية

عمدت قوات من حزب الله اللبناني والمليشيات الموالية لإيران إلى رفع صور لقيادات من حزب الله والإيرانيين كحسن نصر الله وقاسم سليماني والخاميني في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، وتحديداً عند المدخل الشمالي للمدينة على بعد مئات أمتار قليلة من اتستراد دمشق – حلب الدولي، وذلك في استفزاز “طائفي” جديد من قبل تلك القوات.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 22 من الشهر الفائت، احتفالات من قبل الميلشيات الموالية لإيران وحزب الله والنظام السوري بما يعرف بـ”يوم القدس”، وذلك في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، ورفع كل من “لواء القدس الفلسطيني” ومليشيات موالية لإيران وحزب الله، لافتات في مدينة سراقب كُتب عليها “أمريكا الشيطان الأكبر – القدس عاصمة فلسطين”.

بالإضافة لقيامهم برفع صور لقائد فيلق القدس الإيراني السابق “قاسم سليماني”، وقاموا بحرق أعلام إسرائيل وأمريكا في سراقب الإدلبية الخاوية من سكانها بفعل العملية العسكرية التي شهدتها المنطقة قبل أشهر والتي أفضت بسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها عليها، بعد معارك كر وفر عنيفة دارت مع الفصائل الموالية لتركيا والمجموعات الجهادية في شباط الماضي.