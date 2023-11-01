حزب اللواء السوري المعارض يتهم حزب الله والنظام وجهات معارضة بتهديد أعضاء الحزب المشاركين في مظاهرات السويداء

اتهم حزب اللواء السوري المعارض في السويداء في بيان له، أن أعضاءه تعرضوا لتهديدات من جهات محسوبة على النظام السوري وإيران و”حزب الله”.

وشملت التهديدات الأعضاء الذين يشاركون في المظاهرات بإطلاق النار ورمي القنابل على المشاركين في حال رفع شعارات تطالب بإدارة لامركزية للسويداء.

كما اتهم حزب اللواء معارضين بالعمل على نشر أخبار من قبل صفحات موالية للنظام السوري وأخرى معارضة يتهم خلالها حزب اللواء السوري بالمساهمة في تشويه صورة الحراك بالسويداء.

وتزامنت هذه التهديدات مع حملة إشاعات يطلقها موالين للنظام السوري وإيران في السويداء تتهم المطالبين بالإدارة اللامركزية بالانفصال عن سوريا، في حين يؤكد حزب اللواء السوري المعارض أن تلك الاتهامات إشاعات.

وتغيب أعضاء حزب اللواء السوري عن المشاركة في مظاهرات بلدة الكفر اليوم الأربعاء، التي جرت بمشاركة عدد من القرى والفعاليات.

وقرر المكتب السياسي في حزب اللواء بعدم المشاركة في مظاهرات اليوم، بعد اتصالات عقدت بينه وبين شخصيات ووجهاء الجبل، بالإضافة إلى اتصالات من جهات مقربة من الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري طالبت أن يستوعب حزب اللواء السوري الموقف وعدم السماح لأحد من تمرير أجندات تساهم في خلق الفتنة بين أهالي السويداء.