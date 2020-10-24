 “حكومة الإنقاذ” ترفع سعر ووزن ربطة الخبز ضمن مناطق سيطرتها

أبلغت “حكومة الإنقاذ”، المدعومة من هيئة تحرير الشام، اليوم، جميع الأفران ضمن مناطق نفوذها، برفع سعر ربطة الخبز نصف ليرة إضافية لتصبح ابتداءاً من يوم غد الأحد 2 ونصف ليرة تركية، مع رفع وزن الربطة من 725 إلى 850 غراماً.

وكانت “حكومة الإنقاذ” قد أصدرت قراراً في 25 أيلول/سبتمبر الفائت، بفرض التعامل بالليرة التركية وتحديد وزن وسعر ربطة الخبز في مناطق نفوذها، لتصبح 2 ليرة تركية بوزن 725 غراماً، وذلك بعد تذبذب قيمة الليرة السورية بشكل كبير.

وكانت قد أصدرت في كانون الأول/ من العام الفائت، قراراً يقضي بخفض وزن ربطة الخبز من 900 غرام إلى 800 غرام بدلاً من رفع سعرها المحدد 200 ليرة سورية.

وجاء القرار تزامناً مع تلقي الحكومة شكاوى يومية من الأفران الخاصة، وفقاً لـ”حكومة الإنقاذ”.