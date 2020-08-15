“حكومة الإنقاذ” تستغل تهريب الأدوية وترفع أسعارها مرتين خلال أسبوع واحد

أبلغت “حكومة الإنقاذ” أصحاب مستودعات الأدوية والصيدليات في مناطق نفوذها، بارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 28% عما كانت عليه سابقا.

وكانت “حكومة الأنقاذ” قد رفعت أسعار الأدوية، في 8 آب/أغسطس، بنحو 18% لمدة أسبوع واحد.

وتشهد المناطق التي تديرها “حكومة الإنقاذ”، ارتفاعا في أسعار الأدوية بشكل كبير جدا، في ظل غياب الرقابة وانتشار الصيدليات غير المرخصة التي يديرها أشخاص من غير الاختصاص أو أصحاب شهادات مزورة.

وتدخل تلك الأدوية عن طريق التهريب بين مناطق النظام ومنطق هيئة تحرير الشام بالقرب من مدينة سراقب، حيث يتم تمريرها عبر طرق سرية تابعة لهيئة تحرير الشام.

كما يتم تبادل أنواع من المواد الغذائية المحروقات والأدوية والبشر.

وأفادت مصادر المرصد السوري، في 29 حزيران الفائت، بتوفر مفاجئ لكميات كبيرة وأصناف متعددة من الأدوية بأسعار مرتفعة، بعد أن فقدت من الصيدليات لمدة أسابيع.

وكانت وزارة الصحة التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” أصدرت، في 28 حزيران الفائت، قرارا تطالب أصحاب مستودعات الأدوية مراجعة الوزارة للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة بشكل قانوني.