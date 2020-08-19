“حكومة الإنقاذ” تهيمن على تجارة الأدوية وترفع أسعارها إلى 70% في 11 يوما

تشهد المناطق التي تديرها “حكومة الإنقاذ”، ارتفاعا متزايدا في أسعار الأدوية بشكل كبير جدا، حيث ارتفعت أسعار الأدوية إلى عدة أضعاف منذ بداية حزيران الفائت وحتى اليوم.

وتهيمن “حكومة الإنقاذ” وهيئة تحرير الشام على تجارة الأدوية وتوزيعها، وتهريبها من مناطق نفوذ النظام بالقرب من سراقب، بالإضافة إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي.

وفي سياق ذلك، أبلغ أصحاب المستودعات الدوائية في شمال غرب سورية زبائنهم الصيادلة، بارتفاع جديد لأسعار الأدوية السورية بنسبة 40%.

ليرتفع بذلك إلى نحو 70% منذ 8 آب الجاري وحتى اليوم.

وكانت “حكومة الإنقاذ” أبلغت أصحاب مستودعات الأدوية والصيدليات في مناطق نفوذها، في 15 آب/أغسطس، بارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 28% عما كانت عليه سابقا، وذلك بعد رفع أسعار الأدوية، في 8 آب/أغسطس، بنحو 18%.

وأفادت مصادر المرصد السوري، في 29 حزيران الفائت، بتوفر مفاجئ لكميات كبيرة وأصناف متعددة من الأدوية بأسعار مرتفعة، بعد أن فقدت من الصيدليات لمدة أسابيع.

وكانت وزارة الصحة التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” أصدرت، في 28 حزيران الفائت، قرارا تطالب أصحاب مستودعات الأدوية مراجعة الوزارة للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة بشكل قانوني.