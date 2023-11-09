حليب الأطفال في حمص غلاء يفوق قدرة الأهالي.. والتجار وأصحاب الصيدليات بعيدون كل البعد عن الرقابة التموينية

حليب الأطفال في حمص غلاء يفوق قدرة الأهالي.. والتجار وأصحاب الصيدليات بعيدون كل البعد عن الرقابة التموينية

شهدت أسعار حليب الأطفال ضمن محافظة حمص ارتفاعاً غير مسبوق بعد فقانها قبل فترة وجيزة من داخل الصيدليات وبعض محلات السوبر ماركت حيث تخطى سعر العبوة الواحدة منها مبلغ 115 ألف ليرة سورية.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص نقلوا عن مصادر متطابقة من أهالي المدينة قولهم: إن مجرد الإعلان عن فقدان أي صنف سواء الأدوية الطبية أو حليب الأطفال أو أي منتج آخر هو بمثابة تحذير مبدئي للأهالي عن وجود نية مبيتة لفرع أسعاره وسط غياب الرقابة التموينية عنها.

(أ.م). سيدة تبلغ من العمر 35 عاماً تحدثت للمرصد السوري بأن عدم قدرتها على إرضاع طفلها حديث الولادة والذي لم يتخطى الثلاثة أشهر بعد أجبرها على شراء الحليب المخصص للأطفال NAN1 بمبلغ 115 ألف ليرة سورية، علماً بأن ذلك المبلغ يعادل نصف راتب زوجها الذي لا يملك حلاً بديلاً سوى الرضوخ لجشع التجار وأصحاب الصيدليات الذين باتوا يتاجرون بأبسط احتياجات الطفل وأسرته.

وأضافت، أنه وعلى الرغم من احتياج الطفل خلال هذه المرحلة العمرية لعبوة واحدة كل أسبوع أي ما يعادل 460 ألف ليرة بشكل شهري، إلا أنها تضّطر لتمرير وجبات غير متكاملة من ناحية الغذاء اللازم للطفل كقيامها بشنّ بعض النشاء ومنحه للطفل بين كل وجبتين لتوفير بعض الحليب المعلب.

ومع استمرار ارتفاع أسعار حليب الأطفال بمخلف فئاته العمرية وجد أهالي الأطفال الرضع بسائقي الشاحنات العاملة على نقل النفط من شمال شرق سوريا إلى مناطق الداخل السوري ملجأً لهم من خلال الطلب منهم العمل على شراء بعض عبوات الحليب من المناطق الشرقية التي تمتاز بانخفاض أسعارها لما يقارب النصف عن الأسعار المعروضة ضمن صيدليات ومحلات محافظة حمص.

بدوره تحدث (أ.ع) أحد سائقي السيارات الشاحنة التي تعمل على خط دير الزور-حمص أنه يتمنى أن يساعد جميع المحتاجين لحليب الأطفال من خلال جلب ما يلزم من تلك المناطق، إلا أنه وبحسب وصفه فإن حواجز التفتيش التابعة للفرقة الرابعة تمنعهم من إدخال كميات كبيرة من الحليب والكثير من الأصناف الغذائية الأمر الذي يجبرهم على إحضار عبوة واحدة أو اثنتين بأقصى تقدير في كل حمل بحجة انها لأفراد عائلته.

وأكد نشطاء المرصد لاسوري لحقوق الانسان قيام شريحة واسعة من أصحاب الصيدليات بالامتناع عن بيع حليب الأطفال بين الحين والأخر ولا سيما عند انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، قبل ان يتم الاعن عن إعادة عملية البيع لمجراها السابق لكن بارتفاع لافت لأسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس فرع الصيادلة ضمن حكومة نظام الأسد حسن ديروان صرّح في وقت سابق لوسائل إعلامية موالية أن أسعار عبوات الحليب نوع NAN1 تم تحديد سعرها بمبلغ 47 ألف ليرة سورية والكيكوز بسعر 38 ألف ليرة، غلا أن الأسعار المطروحة ضمن أسواق المدينة تنسف جميع التصريحات الرسمية لمسؤولي حكومة النظام ويتم بيعها للأهالي بأسعار خيالية لا قدرة للعديد منهم على شراءها.