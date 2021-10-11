حملات أمنية متواصلة تستهدف قيادات وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في شرق الفرات 

تواصل القوات الأمنية حملة اعتقالات تستهدف خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة شرق الفرات ومناطق قرب الحدود السورية-العراقية.

وفي سياق ذلك، دوى انفجاران في قرية الحجنة بريف دير الزور الشمالي، تزامن مع حملة مداهمات لقوات سوريا الديمقراطية بمساندة من طائرات “التحالف الدولي” ووسط تحليق لطائرات استطلاع، وأسفرت الحملة عن اعتقال شخص يرجح أنه أحد مسؤولي تنظيم “الدولة الإسلامية”.

على صعيد متصل، رصد المرصد استنفارًا أمنيًا قرب الشريط الحدودي السوري مع العراق ما بين مدينتي الشدادي والحسكة في شمال سورية، تزامنًا مع عملية أمنية مشتركة بين “التحالف الدولي” و”قسد” والقوات العراقية، على الشريط الحدودي.

ووفقًا للمصادر فقد تمكنت القوات المشتركة من اعتقال قيادي في الصف الأول بِتنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة الدشيشة بريف الحسكة.

ورجحت مصادر المرصد السوري بأن يكون القيادي المعتقل هو النائب السابق لزعيم التنظيم “أبو بكر البغدادي” الذي قتل في العام 2019، في جبل حارم بريف إدلب الشمالي بعملية إنزال جوي للقوات الأمريكية حينها.