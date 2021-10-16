حملة أمنية جديدة للتحالف وقسد تسفر عن اعتقال 10 أشخاص بتهم “الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية” شرق الفرات

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في منطقة شرق الفرات، حملة أمنية جديدة لقوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية شرقي دير الزور، حيث بدأت قوات مشتركة من الجانبين بعد منتصف ليل الجمعة-السبت بمداهمة مناطق في قرية الزر، واعتقلت حتى هذه اللحظة أكثر من 8 أشخاص بينهم 3 من عائلة واحدة واثنين من عائلة أخرى، وذلك بتهم “التعامل والانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث تستمر الحملة حتى الآن وسط تحليق للطيران المروحي التابعة للتحالف في الأجواء.

المرصد السوري أشار في 11 الشهر الجاري، إلى القوات الأمنية تواصل حملة اعتقالات تستهدف خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة شرق الفرات ومناطق قرب الحدود السورية-العراقية.

وفي سياق ذلك، دوى انفجاران في قرية الحجنة بريف دير الزور الشمالي، تزامن مع حملة مداهمات لقوات سوريا الديمقراطية بمساندة من طائرات “التحالف الدولي” ووسط تحليق لطائرات استطلاع، وأسفرت الحملة عن اعتقال شخص يرجح أنه أحد مسؤولي تنظيم “الدولة الإسلامية”.

على صعيد متصل، رصد المرصد استنفارًا أمنيًا قرب الشريط الحدودي السوري مع العراق ما بين مدينتي الشدادي والحسكة في شمال سورية، تزامنًا مع عملية أمنية مشتركة بين “التحالف الدولي” و”قسد” والقوات العراقية، على الشريط الحدودي.