حملة أمنية لـ”الآسايش” و”حماية المرأة” داخل قسم “المهاجرات” في مخيم الهول شرقي الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، أن قوات “الأسايش” بدأت حملة أمنية ضمن مخيم “الهول” الذي يحوي عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” في الريف الجنوبي الشرقي من محافظة الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الحملة الأمنية التي بدأتها قوى الأمن العام “آسايش” تهدف إلى إنهاء الخلايا التي شكلتها نسوة تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن دويلة الهول، ووضع حد للخروقات التي ازدادت مؤخرًا، وإزالة ما أقدمت النسوة على إنشائه من محاكم شرعية، وأقسام تدريب الأطفال على أفكار تنظيم الدولة المتطرفة.

وعثرت قوى الأمن العام “آسايش” في قسم “المهاجرات” على مواد تستخدم لصناعة المتفجرات، والعبوات الناسفة محلية الصنع وبعض الأسلحة المخبأة.

ونشر المرصد السوري اليوم، أن الفوضى المصحوبة بفلتان أمني ضمن “دويلة” الهول الواقعة بريف الحسكة الجنوبي الشرقي تتواصل، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل لاجئ عراقي بعد طعنه بأداة حادة في عنقه، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن اللاجئ متطوع ضمن قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، وجرى قتله بعد ظهر أمس في القطاع الرابع من مخيم الهول على يد مجهولين، يرجح أنهم من نساء عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”

وكان المرصد السوري رصد في الـ 28 من شهر مايو الفائت، عملية قتل جديدة ضمن “دويلة” الهول أقصى جنوب شرق الحسكة، حيثُ عُثر صباح اليوم على جثة لاجئ عراقي مقتولاً أمام خيمته في القطاع الأول من المخيم، وذلك عبر ثقب جمجمته بأداة حادة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الفاعل، بينما تشير أصابع الاتهام إلى نساء متشددات من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية.